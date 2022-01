Puglia vicina alla zona gialla: i nuovi dati

La Puglia non è così lontana dal passaggio in zona gialla. Il nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità ha evidenziato come la pressione sul sistema ospedaliero sia in notevole aumento e che possa portare presto a un'entrata nell'area con più misure restrittive. Il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze e inserito sempre la Regione del presidente Michele Emiliano fra i territori in bianco.In salita l'occupazione dei posti letto Covid negli ospedali pugliesi: secondo i dati riportati da Agenas, il tasso dei ricoverati è salito a un solo punto dal limite del 15% imposto dal Governo. Per quanto riguarda invece le terapie intensive la percentuale è attualmente intorno all'8, inferiore per il momento alla soglia critica del 10. Superare questi due criteri farebbe scattare automaticamente la zona gialla.La prossima settimana sarà importante per comprendere se la Puglia passerà subito nell'area successiva con più normative anti-Covid. I casi sono in continuo aumento e l'indice di trasmissibilità continua a salire: un dato che però resta in secondo piano per determinare il passaggio delle Regioni in zone più restrittive.