Pulizia della costa, gli "Amici del mare" ancora in azione in città

9 foto Amici del mare

Forza di volontà e amore per la propria città. Nella mattinata di ieri, gli Amici del mare hanno effettuato una bonifica in via Chiarello, nella zona antistante al boschetto della Villa comunale. Fra i due canali dell'acqua piovana, i volontari dell'associazione hanno recuperato di tutto, persino un Bimbi, elettrodomestico per la cucina.Ritrovati anche resti di transenne e sedie di plastica. In tutto sono stati accumulati 40 bustoni di rifiuti. Le attività di bonifica sono state svolte con la collaborazione dell'Amiu. Presente anche il sindaco, Amedeo Bottaro.