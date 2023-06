Pulizia e lavaggio in piazza XX Settembre, la soddisfazione di Landriscina (Duc)

Il manager del Distretto Urbano del Commercio di Trani Mario Landriscina ringrazia il sindaco Amedeo Bottaro e l'Amiu per il pronto intervento di pulizia e lavaggio della zona antistante le due strutture situate sul piazzale della stazione scambiate da alcuni incivili come luoghi per espletare i loro bisogni.

"Un segno di inciviltà e di mancanza di rispetto che si continua a perpetrare in città.

Le due strutture non sono bagni pubblici all'aperto, ribadisce Landriscina, eppure in molti continuano a pensare che lo siano.

Pensavamo, come distretto Urbano del Commercio, che realizzando i murali sulle due strutture presenti sul piazzale antistante la stazione oltre ad abbellirle potessero essere un deterrente all'inciviltà. Invece come al solito bisogna fare i conti con chi non ha rispetto per i beni pubblici.

Nel ringraziare Amiu per l'intervento immediato si auspica che il servizio possa diventare continuo".