Punto nascita per pazienti Covid al "Vittorio Emanuele II"

La Direzione generale dell'Asl Bt ha disposto l'attivazione di un punto nascita riservato alle pazienti affette da Covid all'interno dell'ospedale "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie. Contestualmente, è stato deciso di attivare un ulteriore punto nascita no-Covid nel nosocomio "Dimiccoli" di Barletta.La scelta è frutto - secondo quanto spiegato dall'azienda sanitaria - della valutazione dei dati e dalla volontà di garantire alle partorienti del territorio un percorso certo e garantito. Nessuna modifica riguarderà invece il punto nascita del "Bonomo" di Andria, presidio ospedaliero privo di degenti positivi al Covid: «L'attuale organizzazione di tutta la presa in carico dei ricoveri sta consentendo di concentrare completamente i pazienti su Bisceglie e Barletta, anche in urgenza 118, sia nel caso in cui presentino sintomi riconducibili al Covid o che siano già risultati positivi» hanno sottolineato dall'Asl Bt.Il reparto di pediatria del "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie accoglie al momento tre neonati risultati positivi con le loro mamme.Sono 110 i positivi a Covid attualmente ospitati al "Dimiccoli" di Barletta, nei cui spazi sarà garantito un percorso sicuro di accesso all'unità operativa di ostetricia e ginecologia così come accade già per tutti gli altri reparti dedicati ai pazienti no Covid come oncologia, ematologia e radioterapia metabolica. Percorso particolare anche per le donne che accedono al servizio di senologia per la partecipazione allo screening. «Gli screening oncologici, infatti, non sono mai stati interrotti e vengono regolarmente portati avanti con la massima garanzia di sicurezza» hanno sottolineato.