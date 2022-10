Quale Europa vogliamo? Oggi dibattito nella biblioteca comunale

Sabato 1 ottobre dalle ore 10.30 alle 13.30 e successivamente dalle ore 15.00 alle ore 18.30 presso la Sala Maffuccini della Biblioteca Comunale di Trani G. Bovio si terrà l'Ufficio del Dibattito, una giornata di relazioni, discussioni e interventi dedicati al tema europeo e federalista. "Domanda d'Europa, quale Europa vogliamo?": questa la domanda cardine dell'incontro alla quale si cercherà di rispondere non solo attraverso gli interventi programmati di relatori nazionali e internazionali, ma anche tramite la possibilità da parte del pubblico di prenotarsi per dire la propria in merito all'argomento in questione.Tra i presenti anche Ennio Triggiani (Presidente MFE Puglia), Gianfranco Matichecchia (Segretario MFE Trani), Sergio Fontana (Presidente Confindustria Puglia), Simona Ciullo (Segretario MFE Puglia), Loredana Carbone (Responsabile Europe Direct BAT).L'incontro è organizzato dalla Sezione di Trani del Movimento Federalista Europeo in coordinazione con la Direzione Nazionale, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, lo Europe Direct BAT e PUGLIA e il Centro di Documentazione Europea.