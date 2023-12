Quando la Sanità cura e accompagna nel dolore: il grazie per Rossana a medici e personale del P.T.A. di Trani

A soli trentun anni Rossana è andata in Cielo "a raggiungere il suo papà", ma la testimonianza del modo amorevole e professionale con cui - pur tra tante criticità delle quali soltanto si parla - il personale del Presidio Ospedaliero San Nicola Pellegrino di Trani l'ha accompagnata nella sua ardua battaglia contro la malattia, dà il senso di quanto prezioso sia per un paziente e per la sua famiglia sentirsi seguiti, protetti, compresi. Pubblichiamo integralmente questa toccante lettera stringendoci idealmente alla mamma e alle sorelle della dolce Rossana. Tra tanta malasanità che fa notizia è sempre opportuno ricordare medici, infermieri, operatori sanitari che senza titoloni di sui giornali svolgono la loro missione con consapevole responsabilità e profonda umanità."Scrivo per elogiare l'operato dei Medici delle U.O. del P.T.A. di Trani "San Nicola Pellegrino" che hanno seguito mia figlia durante il suo percorso oncologico.Mia figlia si chiama Rossana Mazzilli ha 31 anni e il 1° Maggio di quest'anno, dopo 2 anni di sofferenza, ha raggiunto il suo papà, lasciando me e le sue due sorelle.Nell'aprile 2021, Rossana si è accorta di un nodulo al seno perciò ci siamo subito rivolti alla Radiologia-P.T.A. Trani, nella persona del Dirigente Responsabile Dr. Francesco Nemore, e grazie alla sua competenza ed esperienza, è bastato eseguire un'ecografia mammaria (seguita poi da esami di approfondimento), per capire fin da subito che si trattava di un carcinoma mammario, " il più aggressivo ed il meno curabile".Nonostante ciò, anche durante i successivi controlli, il Dr. Nemore, ha fatto sì che Rossana potesse sentirsi protetta e ben seguita.Dopo le varie consulenze, abbiamo intrapreso le lunghe terapie chemioterapiche (prima e dopo l'intervento chirurgico) presso l'Oncoematologia –P.T.A.Trani, dove il Dirigente Medico Dr. Luigi Mastromauro ha preso in cura Rossana, trovando in lui, non solo professionalità e bravura nel gestire le cure e tutti gli effetti avversi, ma anche grande umanità….. e Rossana si è affidata e fidata.Non potremo mai dimenticare quanto il Dr. Mastromauro ha dato, dall'inizio dell'odissea fino alla fine della "sofferenza" di mia figlia, non si è mai negato ogni qual volta Rossana stava male ed avevamo bisogno di sapere cosa fare, cosa prendere,…. per cercare di controllare sintomi e dolori.E' importante sapere di avere validi professionisti e strutture vicino a noi, perché consente di evitare almeno la difficoltà della distanza che per un paziente oncologico può essere insopportabile: per chi come mia figlia stava male subito dopo l'infusione, anche un viaggio di 15 minuti per rientrare a casa, rappresentava un'ulteriore sofferenza.Mi auguro che ciò sia ben chiaro a chi effettua scelte strategiche, che non si dimentichi che quelle sono legate al primario obbiettivo di cura a 360° del paziente, soprattutto in campo oncologico.La più sincera e completa gratitudine, da parte mia e delle mie figlie Maria Raffaella e Francesca va anche agli Infermieri, OSS e personale che hanno coadiuvato il lavoro dei Medici che abbiamo incontrato.Siate soddisfatti del vostro lavoro, anche se tra tante criticità, perché con la professionalità e umanità con cui avete agito, avete sempre cercato di alleviare con attenzioni e parole di incoraggiamento le sofferenze di Rossana.La dolcezza di Rossana, ci accompagnerà sempre."La mamma e le sorelle di Rossana