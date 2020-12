Quarta isola ecologica mobile in via Andria attiva dal 7 dicembre

Da lunedì 7 dicembre 2020, al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata del Comune di Trani ed in considerazione del notevole afflusso di cittadini presso le isole ecologiche mobili di via Annibale Maria di Francia, via Gisotti e Piazza Plebiscito, si aggiungerà l'isola ecologica mobile di via Andria nei pressi dell'ex passaggio a livello. Presso le isole ecologiche mobili è possibile conferire le seguenti frazioni di rifiuto: carta, vetro, plastica e metalli, organico, frazione non riciclabile (compresi pannoloni e pannolini), pile, indumenti usati e olio vegetale esausto dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle 13,00.AMIU S.p.A. ricorda la possibilità di conferire i rifiuti anche presso il Centro Comunale di Raccolta "L'Indice" in via Finanzieri n. 24 aperto tutti i giorni (anche la domenica) dalle ore 8,00 alle 13,00 ed il martedì ed il venerdì pomeriggio dalle ore 14,00 alle 19,30. Per i rifiuti ingombranti gli utenti possono prenotare il servizio di ritiro a domicilio gratuito chiamando il numero 0883.582993. Per informazioni è possibile contattare AMIU S.p.A. chiamando il Numero Verde 800.665155 dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13 (escluso i festivi), scrivendo alla pagina Facebook di AMIU o consultando il sito www.amiutrani.it.