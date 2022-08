"Quattro giorni con Dalla", esordio ragguardevole con il docufilm di Metalli

Esordio ragguardevole per "Quattro giorni con Lucio", l'evento ideato dalla Fondazione Seca in perfetta armonia con il Polo Museale Diocesano, sostenuto dalla Città di Trani e patrocinato da Regione, Provincia BAT, locale Amministrazione Comunale, Comune di Isole Tremiti e Puglia Promozione. Un progetto di narrazione collettiva che registra l'ottima approvazione di Andrea Faccani, cugino ed erede del cantautore e Presidente della Fondazione Lucio Dalla.Successo per la proiezione del docufilm "Lucio chi sei tu? Il folletto geniale" di Leonardo Metalli, premiato recentemente al Magna Graecia Film Festival, ammirato e applaudito dal pubblico presente nella Sala Conferenze del Polo Museale Diocesano. Unanime la percezione di un'artista eclettico, indefinibile, indimenticabile e indimenticato che continua a vivere con il suo stupendo repertorio, con le sue stranezze, con il suo virtuosismo da innovativo polistrumentista.Il documentario è stato introdotto da uno stupendo e originale video che, sulle note de "Le rondini", racchiude immagini sensazionali delle Isole Tremiti, fonte di ispirazione per Dalla, e da una serie di scatti relativi alla abitazione di Domenico Sputo (il suo alter ego) e altre foto riepilogative della presenza del cantautore alle Diomedee dove sono nate tre delle sue canzoni più belle: "4 marzo 1943"; "Piazza Grande"; "Come è profondo il mare" e nel 2001 l'album "Luna Matana".Natalino Pagano (Fondazione Seca), Graziano Urbano (Direttore Polo Museale Diocesano) e il M° Antonio Palazzo nei loro interventi hanno evidenziato all'unisono l'importanza di mettere a punto una rassegna per un personaggio istrionico la cui musica continua a parlare nel tempo ed essere viva come sempre.Archiviato il percorso documentaristico ecco l'aspetto narrativo in programma in serata, alle ore 20.00 presso la Corte del Polo Museale, con la presentazione del libro di Fulvio Frezza "Dalla – Avrei solo voluto girare il cielo" (Florestano Edizioni): un perfetto reading musicale con l'eccellente apporto del talentuoso chitarrista Domenico Mezzina.Lo scrittore barlettano, prosegue la sua particolare "messa a fuoco" su protagonisti straordinari del panorama artistico italiano. Lo ha fatto con Domenico Modugno, Lucio Battisti, Fabrizio De Andrè, Giorgio Gaber e ora ecco la singolare radiografia su "Dalla" che si affianca agli echi culturali di cantautori lungimiranti e inossidabili che costituiscono un faro per intere generazioni passate, presenti e future. "Quando ho cominciato – afferma Fulvio Frezza – non sapevo se avrei portato a termine fino in fondo il racconto. Poi andando avanti nella scrittura ho capito che c'era un'anima, una linea narrativa. L'ho trovata nelle sue canzoni, nelle sue parole, svelando la continua assonanza con le melodie a cui erano associate".L'autore veste i panni del cantante bolognese e descrive la sua storia, la sua vita, attraverso lo scandire di alcuni dei brani più famosi e significativi del percorso musicale di Dalla. "Raccontare Lucio Dalla è stata una vera sfida – commenta Fulvio Frezza - in fondo di lui sappiamo tutto e niente nello stesso tempo. Questo è dovuto al suo pudore e alla riservatezza che ha dissimulato vivendo tra la gente e accettando con piacere di fermarsi a parlare con chiunque lo incuriosisse".Dopo la parentesi editoriale il programma della rassegna proseguirà lunedì 29 agosto alle ore 20.00 presso la Corte del Polo Museale con "Conversando … a modo mio": memorie, aneddoti, pensieri degli amici di sempre di Lucio. Interverranno Iskra Menarini, il M° Antonio Palazzo, Pierdavide Carone, Michele Zarrillo, Mariella Nava, Roberto Guarino, Teo Ciavarella, una delegazione del Comune di Isole Tremiti capeggiata dal Sindaco Giuseppe Calabrese, vari autori e giornalisti, fra cui Giuseppe Dimiccoli de La Gazzetta del Mezzogiorno, per discorrere sulla vita e sulla attività creativa e operosa dell'eclettico "Lucio".Infine martedì 30 agosto alle ore 21.00 in Piazza Duomo "Cantando Dalla … Cattedrale" concerto tributo eseguito dall'Orchestra Ritmico-Sinfonica diretta dal M° Antonio Palazzo con la presenza di Iskra Menarini, Mariella Nava, Michele Zarrillo, Pierdavide Carone, Leonardo Metalli, il pianista Teo Ciavarella, il chitarrista Roberto Guarino e la partecipazione straordinaria di Ornella Vanoni. Serata affidata al brillante Alessandro Greco."Quattro giorni con Lucio", targata Fondazione Seca, è gratuita (al Polo Museale ingresso libero fino ad esaurimento posti). La manifestazione si avvale della fattiva collaborazione di sponsor privati "mecenati" fra i quali Fondazione Megamark Onlus, Opera Don Uva Universo Salute, LaPulita&Service, BCC Canosa Loconia. Per contatti info@fondazioneseca.it , 0883 582470.