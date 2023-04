Questa sera a Molfetta l'inaugurazione della mostra fotografica sulla Settimana Santa in Puglia

Stasera l'inaugurazione della mostra fotografica

L'iniziativa

Ecco i 4 scatti vincitori

Primo Posto - "Processione dei misteri" (Noicattaro, 8 aprile 2023) realizzato da Domenico Belfiore

Secondo Posto - "Cristo alla colonna" (Sammichele di Bari, 5 aprile 2023) realizzato da Giulio Urbano

Terzo posto ex aequo - "Lux vincit Tenebras" (Molfetta, 6 aprile 2023) realizzato da Leonardo Piccinni

Terzo posto ex aequo - "Intesa dell'anima" (Bari, 8 aprile 2023) realizzato da Pasquale De Tommaso

Gli altri scatti selezionati dalla giuria

"L'alba del venerdì Santo" (Molfetta) realizzato da Arianna Cataldi

"Black rose" (Canosa di Puglia) realizzato da Mario Colasuonno

"Face of pain" (Canosa di Puglia) realizzato da Mario Colasuonno

"Immenso amore" (Bari) realizzato da Pasquale de Tommaso

"Nella notte" (Molfetta) realizzato da Cristina Di Lucente

"Pietà" (Molfetta) realizzato da Salvatore Gianfrancesco

"Sabato Santo" (Molfetta) realizzato da Salvatore Gianfrancesco

"Incendere (incenso)" (Barletta) realizzato da Pasquale Gorgoglione

"Cum patior" (Canosa di Puglia) realizzato da Daniela Laricchiuta

"De solatio" (Canosa di Puglia) realizzato da Daniela Laricchiuta

"Il saltello" (Mottola) realizzato da Farà Meledandri

"La sp'nedd" (Mottola) realizzato da Farà Meledandri

"Crociferi" (Noicattaro) realizzato da Enzo Memoli

"Inno alla Desolata" (Canosa di Puglia) realizzato da Grazia Napolitano

"La luce nella veglia pasquale" (Bisceglie) realizzato da Adriana Palazzo

"Stabat Mater Dolorosa" (Molfetta) realizzato da Marina Pignatelli

"La passione non ha peso" (Molfetta) realizzato da Marianna Pischettola

"Devozione giovanile" (Molfetta) realizzato da Giovanni Squeo

"Eterna Speranza" (Molfetta) realizzato da Bartolo Federico Ventura

"La Devozione" (Molfetta) realizzato da Bartolo Federico Ventura

"Il Re dei Re" (Sammichele di Bari) realizzato da Giulio Urbano

Prendendo spunto da quel prezioso patrimonio immateriale costituito dagli intensi e sfaccettati riti della Quaresima e della Settimana Santa, che trascendono l'aspetto religioso per diventare anche tradizione popolare e folklore, il network giornalistico Viva ha deciso di coinvolgere in prima persona i lettori. L'obiettivo è raccontare i riti pugliesi avvenuti quest'anno attraverso il linguaggio della fotografia con un contest fotografico a partecipazione libera dedicato a fotografi professionisti e fotoamatori.Gli scatti selezionati saranno esposti in una mostra fotografica che sarà allestita nella Sala dei Templari di Molfetta a partire da oggi. L'esposizione, il cui ingresso è gratuito, potrà essere visitata fino al 14 maggio. L'iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Molfetta.Questa sera, durante la serata di inaugurazione che si terrà alle 18:30, saranno premiati gli scatti vincitori: ai primi 4 classificati sarà anche conferito un trofeo, simbolo dell'iniziativa, mentre agli altri 21 sarà rilasciato un attestato di riconoscimento.Nel percorso espositivo si affiancheranno anche alcune fotografie realizzate dai collaboratori della redazione giornalistica del Viva Network sul territorio.Il contest "Luce Viva", che ha raggiunto il risultato di ben 85 scatti partecipanti, provenienti da varie città della Puglia (in maniera cospicua soprattutto dalle province di Bari e Bat) si è innestato in un percorso di interviste e approfondimenti intrapreso dai redattori del network Viva, sui 19 siti d'informazione locale che fanno parte del circuito della società editrice InnovaNews, per conoscere da vicino i riti e gli appuntamenti del periodo che porta alla Santa Pasqua.Una giuria di fotografi esperti ha valutato e selezionato gli scatti più meritevoli: Pietro Amendolara, Ruggiero Di Benedetto, Gaetano Lo Porto, Davide Pischettola e Mario Sculco.Per maggiori informazioni