Questura e Comandi dei Carabinieri e Guardia di Finanza della Bat, martedì l'inaugurazione

E' in programma nella giornata di martedì 27 luglio la cerimonia di inaugurazione della Questura e dei Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza della provincia di Barletta Andria Trani, alla presenza del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Teo Luzi, e del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Giuseppe Zafarana.Il programma della giornata prevede alle ore 10.00 la cerimonia inaugurale della Questura in Via dell'Indipendenza ad Andria; alle ore 10.50 sarà invece inaugurata la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri in Corso Imbriani a Trani; alle ore 11.35 è poi prevista l'inaugurazione della sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza in Piazza Marina a Barletta.nel corso della quale interverranno il Ministro Lamorgese, il Prefetto di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante ed i vertici nazionali della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.