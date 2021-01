Raccolta differenziata a Trani, a dicembre 2020 raggiunto il record del circa l'80%

Per il secondo mese consecutivo percentuale record di raccolta differenziata per la città di Trani: dopo il 78,59% di novembre 2020, a dicembre 2020 la percentuale di raccolta differenziata ha registrato un ulteriore incremento raggiungendo il 79,86%. Il sistema di raccolta dei rifiuti promosso dall'amministrazione comunale e da AMIU S.p.A. attualmente in vigore consente a Trani di conquistare percentuali notevolmente superiori rispetto ai mesi precedenti: si è passati dal 24,60% di dicembre 2019 al 79,86% di dicembre 2020. Trani consegue così le percentuali in assoluto più alte tra i comuni capoluoghi pugliesi."La conferma per il secondo mese dei risultati straordinari raggiunti con il porta a porta - sottolinea il sindaco di Trani Avv. Amedeo Bottaro - ci induce a riflettere sulla maturità dimostrata dalla cittadinanza. Va sottolineato e merita un plauso il comportamento virtuoso dei tantissimi cittadini che hanno saputo interpretare il cambiamento rendendosi protagonisti di una bellissima pagina scritta dalla città di Trani nel settore ambientale. Insieme abbiamo ora il compito di consolidare gli obiettivi raggiunti. Numeri alla mano è possibile parlare di una scommessa vinta grazie alla capacità dei cittadini di accogliere l'invito a modificare le abitudini quotidiane differenziando i rifiuti in maniera puntuale"."Se si considerano grandezza e numero di abitanti - evidenzia l'Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ing. Gaetano Nacci - aver raggiunto a dicembre 2020 una percentuale che sfiora l'80% rende Trani un vero e proprio caso di scuola. Importante rilevare a tal proposito che la percentuale si assesta ben oltre la soglia del 65% fissata come obiettivo dalla normativa nazionale ed europea. Abbiamo in corso valutazioni al fine di ottimizzare ulteriormente il servizio di raccolta. Dopo la percentuale conseguita a novembre e dicembre 2020, con il risultato del terzo mese sarà possibile compiere un'analisi delle attività svolte e delle attitudini degli utenti al fine di sviluppare correttivi e miglioramenti".