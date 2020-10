Raccolta differenziata, Bottaro: "Stiamo lavorando a soluzioni migliorative"

Viviamo una stagione particolarissima. La partenza della raccolta differenziata con una nuova ondata di contagi da covid 19 (gli attualmente positivi sono 34, di cui 3 ricoverati). A settembre abbiamo optato per un rinvio per strutturare al meglio tutte le attività. Oggi possiamo garantire squadre dedicate ai servizi di raccolta e squadre impegnate nelle costanti iniziative di sanificazione per la città.Ai cittadini chiedo pazienza e responsabilità, sotto tutti i punti di vista perché quelle che stiamo affrontando sono due sfide delicatissime sotto il profilo della salute pubblica. Sulla differenziata, preannuncio che stiamo lavorando a soluzioni migliorative per venire incontro alle esigenze dei cittadini anche a fronte dei passi a vuoto di alcune (non tutte, per fortuna) iniziative private. Abbiate fiducia e sforzatevi di aver cura della vostra città e della vostra salute