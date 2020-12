Raccolta differenziata, il plauso delle associazioni di categoria: «Ora adozione della tariffa puntuale»

Esprimiamo la nostra più grande soddisfazione per la percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel mese di Novembre nella nostra Città.Un plauso alla Amministrazione Bottaro e all'ex ass. Di Gregorio della precedente giunta, ed in particolare all'Amministratore Unico della Azienda AMIU TRANI Spa. Ing. Gaetano Nacci, unitamente a tutta la sua squadra, collaboratori e lavoratori.Un grazie ai nostri tesserati con i quali abbiamo condiviso anche momenti critici ma che sapevamo avrebbero portato, una volta superati, a risultati inimmaginabili. Il tempo ci ha dato ragione.Questo straordinario risultato dimostra, ancora una volta, come la raccolta differenziata spinta, c. d. porta a porta, rappresenti l'unico modo per raggiungere, anche in tempi brevi, obiettivi significativi nella gestione dei rifiuti, tutelando l'ambiente e creando nuovi posti di lavoro.Con queste percentuali si potrà finalmente ottenere anche una riduzione della Ecotassa.Un ringraziamento è doveroso anche a tutti i contribuenti di Trani, imprese e famiglie, che hanno creduto nel nuovo sistema di raccolta, separando tutti i rifiuti in maniera regolare contribuendo ad ottenere un altissimo tasso di purità dei singoli rifiuti differenziati.Continueremo a dare il nostro contributo, auspicando, in tempi brevi, il raggiungimento di un altro importante obiettivo: l'adozione della Tariffa Puntuale, anche in vista della nuova legge sui rifiuti, già operativa dal mese di settembre 2020, in modo da consentite a tutti i contribuenti di pagare la TARI in base ai rifiuti prodotti e non alle superfici occupate.