Raccolta "porta a porta", arrivati a Trani i primi mezzi e kit

Sono arrivati oggi presso la sede di Amiu Trani i primi mezzi e le prime attrezzature per avviare il servizio di raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale Fra 2 settimane comincerà la distribuzione dei kit destinati alle circa 22.000 utenze domestiche ed alle 3.000 utenze non domestiche presenti nel Comune di Trani.Il personale preposto al servizio di consegna, munito di tesserino identificativo, oltre alla consegna delle nuove attrezzature, consegnerà il materiale informativo sulla corretta separazione dei materiali e sul conferimento dei rifiuti e chiarirà qualsiasi dubbi e perplessità sui metodi di raccolta.L'inizio della consegna dei kit sarà preceduto da una manifestazione pubblica ("Cittadini a Raccolta") in programma domenica 15 marzo in piazza della Repubblica. Dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 nella piazza principale della città è stata pensata una grande festa dell'ecologia per famiglie e bambini, ma aperta a tutti, per sensibilizzare e divertirsi.Previsti i seguenti eventi:BiblioApeCar: La biblioteca che arriva ballonzolando su tre ruote porterà un carico di libri dedicati alle tematiche dell'ambiente e della sostenibilità;Letture Eco-Logiche;Si costruiranno ECO-BOMBE fatte di terra, argilla, di semi, di cenere, di concime e di foglie e di fiori: "ordigni" per ripopolare aiuole mal messe e campi dimenticati. Laboratorio a cura di Miranfù e Ortocircuito. Per tutte le età. Bambini accompagnati;Baratto del libro e delle figurine;Baratto del gioco e del giocattolo.Per gli adulti: attività informativa sulla raccolta differenziata con distribuzione di materiale informativo.