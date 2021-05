Raccolta porta a porta, cosa cambia da lunedì 31 maggio 2021

Amiu S.p.A. e Comune di Trani ricordano alla cittadinanza che da lunedì 31 maggio sarà in vigore il nuovo calendario di raccolta per le utenze domestiche con la raccolta del vetro il lunedì anziché il mercoledì e una delle due raccolte della frazione non riciclabile il sabato anziché la domenica. È possibile ritirare il materiale informativo relativo al nuovo calendario di raccolta per utenze domestiche, dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13, presso l'Info-Point Amiu in via Finanzieri n. 24 (a fianco al Centro Comunale di Raccolta) e presso le Isole Ecologiche Mobili in via Andria, via Annibale Maria di Francia, via Gisotti e Piazza Plebiscito.Con il cambio del calendario di raccolta, valido dal 31 maggio 2021, resta identico il numero di conferimenti (6 giorni a settimana) per chi ha a disposizione il servizio dei ritiri dedicati (pannolini e pannoloni) per le famiglie con bambini da 0 a 36 mesi o soggetti che necessitano del ritiro aggiuntivo in quanto prescritto da autorità mediche/sanitarie. L'unico giorno della settimana in cui gli utenti non potranno conferire sarà il sabato sera anziché il martedì in quanto, con il nuovo calendario, la domenica non è prevista nessuna raccolta per utenze domestiche. Gli utenti che usufruiscono del servizio del ritiro dei tessili sanitari (pannoloni e pannolini) potranno dunque, a partire da lunedì 31 maggio 2021, conferire pannoloni e pannolini il lunedì ed il venerdì sera dalle ore 20 alle 24 in concomitanza con la frazione non riciclabile e, in aggiunta, alla stessa ora, il martedì, il mercoledì, il giovedì e la domenica con l'esposizione del contenitore della frazione non riciclabile completo di apposito bollino.Cogliamo l'occasione per informare che mercoledì 2 giugno saranno regolarmente attivi, dalle ore 8 alle 13, il Centro Comunale di Raccolta "L'Indice" in via Finanzieri n. 24 e le Isole Ecologiche Mobili in via Andria, via Annibale Maria di Francia, via Gisotti e Piazza Plebiscito.