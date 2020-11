Raccolta porta a porta? Il Comitato del "no" chiede un referendum consultivo

Il "Comitato "Trani No alla Raccolta Porta a Porta" ha depositato stamani all'ufficio protocollo del Comune di Trani, a mezzo posta elettronica certificata, la richiesta di ammissibilità del referendum consultivo avente ad oggetto il seguente quesito da porre ai cittadini di Trani: "Accettate la raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo porta a porta, così come deliberato dal Consiglio Comunale ?" SI NO.La richiesta di ammissibilità del referendum consultivo è stata inoltrata, ai sensi e per gli effetti dell'art.66 comma 2 dello Statuto Comunale di Trani ed è stata corredata da n.534 sottoscrizioni apposte da cittadini, residenti ed elettori nel Comune di Trani, con espressa richiesta all'Ill.mo Signor Sindaco di informare immediatamente la Giunta Comunale e convocare il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.66 co. 3 dello Statuto Comunale di Trani per deliberare in merito.Il Comitato, durante la raccolta delle firme, ha recepito i malumori e le denunce dei disservizi del servizio di raccolta porta a porta che, soprattutto nei condominii, si sta dimostrando inadeguato e antigienico, per non parlare dei costi ulteriori per avvalersi di aziende private nello spostamento dei carrellati condominiali, dei conflitti tra condomini, della inefficienza delle isole ecologiche a tempo e mobili, della grave situazione ambientale nelle campagne, del mantenimento in casa dei rifiuti per molto tempo (soprattutto organico e plastica), dell'impatto negativo di centinaia di bidoni per le strade della città per 24 ore (sia con riferimento alle utenze domestiche che a quelle non domestiche), e di ogni altra problematica che, ad oggi, l'amministrazione ed il gestore del servizio non hanno inteso recepire ed affrontare.Ovviamente la richiesta di ammissibilità del referendum consultivo non è fine a sè stessa bensì diretta a sollecitare soluzioni alternative migliorative della gestione della raccolta differenziata che fermamente il comitato promuove, mediante conferimento nei cassonetti stradali o isole ecologiche (fisse) ovvero mediante sistema misto che tenga conto delle peculiarità del territorio, sulle quali potrà esprimersi il Consiglio Comunale di Trani.