Raccolta rifiuti porta a porta, Trani elogiata sul principale quotidiano slovacco

Non bastava la Rai ad elogiare il sistema di raccolta differenziata "porta a porta" utilizzato dalla Città di Trani a partire da novembre. Ora il nome di Trani è finito persino sul principale quotidiano slovacco, www.aktuality.it, in un articolo in cui si elogia il sistema di raccolta rifiuti urbani ( link all'articolo).«Nel 2019 - si legge - la Slovacchia è riuscita a riciclare solo il 39% del totale dei rifiuti urbani prodotti. La riduzione della quantità di rifiuti urbani che finisce inutilizzati nelle discariche è destinata a diminuire di anno in anno."Il nostro ritmo potrebbe essere accelerato dall'introduzione della raccolta differenziata obbligatoria dei rifiuti di cucina, iniziata a gennaio e, ad esempio, dalle città e dai comuni slovacchi che hanno trovato ispirazione nei progetti attuati dai governi italiani", spiega Martina Gaislová, esperta di rifiuti urbani del portale meno rifiuti».Ed ecco quindi il confronto con Trani: «Il record storico in termini di selezione è stato stabilito a novembre dalla città italiana di Trani, che si trova sulla costa adriatica e conta una popolazione di circa 60.000 abitanti. Secondo i dati del governo locale, sono stati in grado di raggiungere un tasso di smistamento fino al 78,5% nel primo mese di introduzione del nuovo sistema di raccolta. L'anno prima hanno smistato meno di un quarto dei rifiuti».Il quotidiano slovacco finisce per citare persino Traniviva ed aggiunge: «Trani diventa il leader con la più alta percentuale di raccolta differenziata a livello regionale e a livello nazionale anche tra i comuni dei capoluoghi di regione». Il vantaggio del sistema è che i residenti pagano le tasse solo per i rifiuti indifferenziati, cioè misti. La nostra legislazione offre questa possibilità anche agli autogoverno slovacchi, e lo sappiamo sotto il nome di pagamento di ciò che si butta via o raccolta di quantità. "Le città slovacche stanno cercando di migliorare i sistemi attuali e costa loro molto impegno. Ma come mostra l'esempio della città di Trani, entriamo in una situazione in cui il miglioramento del sistema esistente ha possibilità molto limitate, e quindi è necessario un cambiamento globale nell'approccio ai rifiuti urbani ", spiega Martina Gaislová».Un felice primato quello raggiunto dalla città di Trani in tema di raccolta rifiuti destinato quindi a diventare un esempio anche per gli Stati stranieri.