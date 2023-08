Raccontando sotto le stelle 2023: il gran finale con lo spettacolo ‘Robin Hood’

, il teatro di "", una co-produzione Teatro Giovani, Teatro Pirata e Armamaxa Teatro., con la, il festival da più di quindici anni educa i più piccoli alla fruizione del teatro; esso rappresenta anche un prezioso riferimento dal punto di vista sociale, perché offre un'opportunità di condivisione tra adulti e bambini, fondata su un progetto artistico e culturale d'eccellenza.Durante tutta la rassegna, iniziata il 29 giugno, si sono avvicendati spettacoli di teatro d'attore e di teatro di figura (burattini, teatro d'ombre e teatro d'oggetti), mirando ad offrire molteplici stimoli narrativi e visivi, capaci di accontentare target e gusti diversi e di rivestire un compito insostituibile nella formazione di spettatori preparati, consapevoli, che costituiranno il pubblico adulto di domani. L'ultimo spettacolo del 3 agosto, dal fascino antico ma sempre attuale, sarà un brillante esempio di teatro d'attore, adatto ad un pubblico dai sei anni in su.Robin Hood di Sherwood, il fuorilegge per antonomasia, è forse l'unico personaggio della cultura europea che sia riuscito ad attraversare con perfetta naturalezza tutti i 'media' che si sono succeduti dal Basso Medioevo fino ad oggi: dalla tradizione orale dei mercati e delle fiere fino al villaggio globale della comunicazione televisiva e cinematografica. Ladro, bandito ma gentiluomo, il "miglior arciere d'Inghilterra" diventa, nella tradizione delle ballate popolari, la figura di colui che si ribella alle ingiustizie sociali e alle prepotenze dei dominatori. Brigante e paladino insieme, Robin sta dalla parte dei contadini e dei disperati: "ruba ai ricchi per dare ai poveri". Difensore del popolo oppresso dai potenti, coraggioso furfante che ignora i vincoli del diritto, Robin incarna in sé l'aspirazione universale dell'uomo alla libertà. Le sue gesta incarnano la ricerca e l'affermazione di una dignità umana che riscatti una vita marginale e degradata.: le regole vanno rispettate ma quando non sono 'giuste' bisogna trovare il coraggio di dire di no!Con un teatro essenziale e un po' d'altri tempi, fatto di scene povere costruite con materiali semplici, iparlano ai bambini con il linguaggio del racconto per riavvicinarli alla dimensione dell'ascolto; evocano la storia di Robin e, come cantastorie da piccolo borgo, la trasformano, la inventano e ci giocano, se la cuciono addosso: "Miei signori date orecchio, se di sangue franco siete, del valente Robin Hood or le imprese ascolterete".5 euro.Info e prenotazioni: 3473474958 e 3402326032 || www.facebook.com/raccontandosottolestelle