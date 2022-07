Raccontando sotto le stelle, grande successo per il primo spettacolo in scena ieri in villa comunale

C'è chi sostiene che se potessimo vedere il mondo con gli occhi dei bambini, vedremmo la magia ovunque. "Raccontando sotto le stelle" da anni restituisce ai più piccoli quella magia di cui hanno bisogno e li fa sognare ad occhi aperti., con la(BT) si animerà di sei appuntamenti, quattro spettacoli e due eventi speciali, tutti con ingresso alle ore 20:30 e inizio alle ore 21:00., è un appuntamento importante, che, ma rappresenta anche un prezioso punto di riferimento dal punto di vista sociale, perché offre un'opportunità di condivisione tra adulti e bambini, fondata su un progetto artistico e culturale d'eccellenza. La caratteristica principale che contraddistingue "Raccontando sotto le stelle" risiede in una ricca programmazione, in cui si alternano in modo equilibrato sia spettacoli di teatro d'attore che spettacoli di teatro di figura (burattini, teatro d'ombre, teatro di carta e teatro d'oggetti), offrendo molteplici stimoli narrativi e visivi, capaci di accontentare target e gusti diversi e di rivestire un compito insostituibile nella formazione di spettatori preparati, consapevoli, che costituiranno il pubblico adulto di domani.«Il progetto così longevo e di successo – sottolineano i direttori artistici - mira a far convivere nello stesso programma le migliori proposte delle compagnie nazionali con ospiti di rilievo. Ad arricchire il cartellone anche due eventi speciali, a cura di Marluna Teatro e Libreria Miranfù in collaborazione con Artebambini».dalla Calabria "); il grande classico "" visto con gli occhi di Paolo Comentale deldi Bari (); le avventure della bambina ") e lo spettacolo di 'giocoleria comica' tra clownerie, ironia e arte circense di, incarnato da Christian Lisco ().un lavoro di teatro delle ombre ispirato al romanzo di Italo Calvino 'Le città invisibili',, una lettura animata con Kamishibai (teatro di carta giapponese), dedicato ai bambini dai 5 anni in su,«Da 15 anni - sottolineano Enzo Covelli e Maria Elena Germinario - sogniamo ad occhi aperti sotto le stelle, insieme a grandi e piccoli, con gli spettacoli teatrali e di teatro di figura della nostra rassegna per famiglie. Ci auguriamo che sia una edizione di buon auspicio e che tutti possiamo prendere a prestito dai più piccoli la loro capacità di colmare le lacune di ciò che li circonda con la fantasia, poiché nella loro capacità di meravigliarsi si cela sempre una grande forza rinnovatrice».