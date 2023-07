Raccontando sotto le stelle, il prossimo appuntamento nel Centro Jobel di Trani con “La capra ballerina”

Dopo i due sold out degli spettacoli "Mettici il cuore" di Nina Theatre e "Il viaggio di Luna" del Granteatrino Casa di Pulcinella, sarà ancora la compagnia di Paolo Comentale ad animare il cartellone di, il Festival itinerante di teatro per ragazzi e famiglie giunto alla sua XVI edizione.accoglierà bambini e genitori per. Una tipica fiaba della tradizione regionale italiana in cui si narra la storia di una vecchina che, dimenticando la porta di casa aperta, ha una brutta sorpresa al suo ritorno: una grossa capra è entrata in casa e ha chiuso la porta. Alcuni animali della campagna, un bue, un asino, un vitello, giunti in aiuto della vecchietta, non riescono ad aprire la porta. Che fare? Quando tutto sembra ormai perduto ecco che un uccellino, furbo e coraggioso, riesce a risolvere la situazione in modo gioioso. La morale è semplice: per combattere la prepotenza non bisogna mostrarsi intimoriti, la forza non serve a nulla contro l'intelligenza. Nella messa in scena grande importanza ha la definizione degli animali-personaggi, ciascuno, infatti, è realizzato a partire da una maschera della Commedia dell'Arte.e da più di quindici anni educa i più piccoli alla fruizione del teatro; esso rappresenta anche un prezioso riferimento dal punto di vista sociale, perché offre un'opportunità di condivisione tra adulti e bambini, fondata su un progetto artistico e culturale d'eccellenza.Continua con successo, dunque, la ricca programmazione, in cui si alternano in modo equilibrato sia spettacoli di teatro d'attore che spettacoli di teatro di figura (burattini, teatro d'ombre e teatro d'oggetti), che mira ad offrire molteplici stimoli narrativi e visivi, capaci di accontentare target e gusti diversi e di rivestire un compito insostituibile nella formazione di spettatori preparati, consapevoli, che costituiranno il pubblico adulto di domani. Un progetto composito e itinerante in alcuni luoghi eletti della città che punta a far convivere nello stesso programma le migliori proposte delle compagnie pugliesi con ospiti di rilievo nazionale e internazionale.Raccontando sotto le stelletornacon "Nello stesso anfiteatro del boschetto protagonista di "sarà. La rassegna si chiudecon lo spettacolo "5 euro. Info e prenotazioni: 3473474958 e 3402326032 || www.facebook.com/raccontandosottolestelle