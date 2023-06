Raccontando sotto le stelle, si parte giovedì con “Mettici il cuore” di Nina Theatre

Quando William Shakespeare, in un momento culminante di uno dei suoi capolavori come La Tempesta, fa pronunciare al mago Prospero la leggendaria frase, sta paragonando la nostra natura umana a quella dei sogni: impalpabili. Ma sta indicando anche la realtà della scena, del teatro, che d'incanto fa apparire storie ed eventi, tutte destinate a svanire nel nulla quando cala il sipario.

Dire che siamo della stessa stoffa dei sogni significa affermare la nostra natura effimera ma anche magica: nati dal nulla, da una trama invisibile, ci muoviamo leggeri sulla scena del mondo, e ciò che muove, ci anima, è un mistero celato da quel tessuto. Un sipario che dispiega meraviglie, ancor più se a guardare sono gli occhi di bambini. È ciò che fanno da più di 15 anni Marluna Teatro e la Libreria dei giovani lettori Miranfù organizzando "Raccontando sotto le stelle", dando alla città di Trani, in cui anche quest'anno si svolge la rassegna, una dimensione di città bambina e a misura di bambino e della sua immaginazione.

Co-finanziato e patrocinato dall'assessorato alle culture della città di Trani, il Festival di teatro per ragazzi e famiglie è vincitore del bando triennale per le attività culturali e si fregia della direzione artistica di Maria Elena Germinario e Vincenzo Covelli.

'Raccontando sotto le stelle' da più di quindici anni educa i più piccoli alla fruizione del teatro, e rappresenta anche un prezioso riferimento dal punto di vista sociale, perché offre un'opportunità di condivisione tra adulti e bambini, fondata su un progetto artistico e culturale d'eccellenza.

Quest'anno va in scena la XVI edizione e, dopo i dati lusinghieri dell'anno scorso, si appresta a conquistare altri successi di pubblico e di gradimento.

Sei spettacoli, dal 29 giugno al 3 agosto, con cadenza settimanale di giovedì, per il cartellone teatrale dedicato ai bambini ed alle loro famiglie, primo e, a tutt'oggi, unico nella provincia BAT.

Una ricca programmazione, in cui si alternano in modo equilibrato sia spettacoli di teatro d'attore che spettacoli di teatro di figura (burattini, teatro d'ombre e teatro d'oggetti), che mira ad offrire molteplici stimoli narrativi e visivi, capaci di accontentare target e gusti diversi e di rivestire un compito insostituibile nella formazione di spettatori preparati, consapevoli, che costituiranno il pubblico adulto di domani. Un progetto composito e itinerante in alcuni luoghi eletti della città che punta a rafforzare e consolidare la rete tra i soggetti protagonisti della scena culturale cittadina, oltre che far convivere nello stesso programma le migliori proposte delle compagnie pugliesi con ospiti di rilievo nazionale e internazionale.

Si parte, come di prassi, nell' Anfiteatro del "Boschetto" della Villa comunale di Trani, luogo magico in cui, ristorati dalla presenza della natura, giovedì 29 giugno si darà spazio al teatro di figura con uno spettacolo per tutte le età. Nina Theatre di e con Pamela Mastrorosa porterà in scena "Mettici il cuore". «Senza parole, solo sguardi e sorrisi»: così, infatti, la protagonista dello spettacolo decide di rivolgersi al suo pubblico, lavorando sull'essenza e sulla semplicità delle piccole cose. In una scatola l'interprete trova bambole, vestiti, libri, giocattoli e li trasforma, dandogli vita, in personaggi divertenti e poetici.

Uno spettacolo pluripremiato: ha vinto come "migliore manipolazione" a EuroPuppet Valsesia 2022, è stato semifinalista "In-Box Verde" per gli anni 2021 e 2022, oltre a girare in numerosissime città d'Italia, da Taranto a Cuneo, dalla Calabria a Venezia; Nina Theatre è stata ospite in importanti festival in Spagna, Germania, Tunisia, per volare fino in New Jersey negli Usa. Questa estate, dopo Trani, sarà in Grecia.

Raccontando sotto le stelle prosegue poi con due spettacoli a cura della compagnia Casa di Pulcinella, che il 6 luglio e il 13 luglio, sempre di giovedì, saranno accolti dal Centro Jobel, in via G. Di Vittorio, 60 a Trani, per mettere in scena "Il viaggio di Luna" e "La capra ballerina". Giovedì 20 luglio si torna in Villa Comunale con "Pulcinella molto mosso" a cura della compagnia Le Guarattelle di Enrico Francone. Nello stesso anfiteatro del boschetto protagonista di "Live Gravity" una settimana dopo, giovedì 27 luglio, Michele Diana Circus Events.

La rassegna si chiude giovedì 3 agosto con lo spettacolo "Robin Hood" di Teatro giovani Teatro Pirata - Armamaxa Teatro al Centro Jobel.

«Siamo della stessa stoffa di cui sono fatti i sogni».