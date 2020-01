Radio Maria oggi in diretta internazionale dal Santuario della Madonna di Fatima

In onda a partire dalle 16.30. Non mancheranno le notizie storiche sulla città

Radio Maria torna a Trani e dal Santuario della Madonna di Fatima, oggi, a partire dalle 16.30, manderà in onda dalle sue frequenze una diretta con la recita del Santo Rosario, dei Vespri e della Santa Messa. Un'occasione in più per far conoscere Trani ed il Santuario dedicato alla Madonna di Fatima, in quanto, all'inizio della diretta verranno riportate notizie storiche sulla città e sullo stesso Santuario. Presenzierà il coro parrocchiale ed il parroco padre Carlo Diaferia. I fedeli sono invitati a partecipare.La diretta andrà in onda sulle frequenze nazionali ed internazionali di Radio Maria.