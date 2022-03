Raffaella Merra su spazzamento strade: "Dov'è la novità?"

"Il contratto di servìzio Amiu prevede: l'impiego di mezzi e personale finalizzato ad "operazioni di pulizia della città di Trani attraverso le attività di spazzamento manuale, spazzamento meccanizzato prolungato con l'utilizzo di spazzatrici, operazioni di rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree periferiche della città,lavaggi stradali e svuotamento dei cestini stradali" . Dov'è la novita????": a sottolineare la questione sui social è l'ex assessore comunale all'Ambiente Raffaella Merra."Tutti servizi che regolarmente venivano e vengono pagati dal Comune di Trani..meglio dai cittadini tranesi. Come ex assessore all'ambiente mi preme evidenziare che per tali servizi la sottoscritta ha piu volte sollecitato l'amministratore unico ad effettuare giornalmente tutte le attività che ad oggi vanta come azione straordinaria!!!"