Sgominato sodalizio criminale a Trani: arrestate sei persone

Gravi indizi per rapina a mano armata, sequestro di persona, riciclaggio e ricettazione. Le indagini coordinate dalla Procura di Trani

Powered by

Circa 50 Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani – coadiuvati in fase esecutiva dallo Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Puglia, del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari e del Nucleo Cinofili di Modugno - a conclusione di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, stanno dando esecuzione all'ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trani - su richiesta della Procura della Repubblica di Trani- nei confronti di 6 indagati (5 in carcere; 1 agli arresti domiciliari) ritenuti gravemente indiziati - a vario titolo - di rapina a mano armata con contestuale sequestro di persona commessa in danno di un autotrasportatore, riciclaggio e ricettazione di autovetture provento di furto nonché di favoreggiamento reale e personale.L'operazione costituisce il culmine dell'indagine coordinata dalla Procura di Trani e condotta dai militari del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo, a partire da febbraio 2025.Oggi la conferenza stampa con i dettagli dell'operazione.