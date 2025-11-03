Carabinieri
Carabinieri
Cronaca

Rapine e furti a Trani e Bisceglie, smantellata banda di tre persone

In pochi avrebbero colpito negozi e un'anziana

Trani - lunedì 3 novembre 2025 9.40
Il Tribunale di Trani ha emesso una ordinanza applicativa di misure cautelari, su richiesta della Procura di Trani, nella quale vengono riconosciuti, secondo l'impostazione accusatoria accolta dal GIP (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), gravi indizi di colpevolezza a carico di 3 indagati.

L'Ordinanza è stata eseguita nella mattinata odierna dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trani e della Tenenza di Bisceglie. L'attività investigativa trae origine da mirate iniziative info-investigative intraprese dal Nucleo Operativo finalizzate a ricostruire una fitta sequenza di reati commessi nei centri abitati di Trani e Bisceglie tra gennaio e giugno 2025.

In pochi mesi, i soggetti - due uomini originari di Bisceglie di 41 e 39 anni, entrambi già noti alle Forze di Polizia, e una donna andriese di 44 anni - avrebbero messo in atto una serie di rapine improprie e furti aggravati ai danni di quattro esercizi commerciali della zona.
In particolare, i tre sono ritenuti responsabili a vario titolo e, in alcune occasioni, in concorso fra loro, di:
  • sette episodi tra rapine improprie e furti aggravati (di cui uno tentato) ai danni di quattro negozi di casalinghi e/o alimentari;
  • un furto con destrezza di una borsa ai danni di un'anziana signora invalida al 100%;
  • un episodio relativo a falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Trani e sviluppate attraverso la raccolta di testimonianze e l'acquisizione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza, hanno consentito di identificare con precisione gli indagati e di ricostruirne le condotte, spesso caratterizzate da violenza e minaccia nei confronti delle vittime, soprattutto quando venivano scoperti, per guadagnarsi la fuga e trattenere la refurtiva, costituita da beni di modesto valore economico.

Il quadro indiziario raccolto dai Carabinieri a carico degli indagati è stato condiviso dalla Procura della Repubblica di Trani che ha avanzato la richiesta di emissione di misura cautelare. Il Gip del Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta, ha disposto la cattura dei soggetti.

All'esito dell'operazione, un indagato è stato tradotto in carcere, uno posto agli arresti domiciliari e per l'ultimo è stata disposta la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza.

L'operazione odierna rappresenta un importante risultato investigativo che conferma la costante presenza e il quotidiano impegno dell'Autorità Giudiziaria e dell'Arma dei Carabinieri nel contrasto a quei reati che generano un forte allarme sociale nella collettività.
  • Carabinieri
Altri contenuti a tema
Blitz Nas, sequestrati prodotti di Halloween pericolosi nella provincia Bat Blitz Nas, sequestrati prodotti di Halloween pericolosi nella provincia Bat L'azione del Comando Carabinieri per la tutela della salute a garanzia della sicurezza dei consumatori, in particolare dei bambini, contro articoli privi di certificazioni e istruzioni
4 Novembre, l’Arma celebra l’Unità Nazionale con eventi e caserme aperte Attualità 4 Novembre, l’Arma celebra l’Unità Nazionale con eventi e caserme aperte Eventi nelle scuole, mostre di uniformi e visite guidate promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri
Il Comando dei Carabinieri BAT e la Fondazione S.E.C.A. celebrano il 4 Novembre: a Palazzo Lodispoto le uniformi dell'Arma Eventi e cultura Il Comando dei Carabinieri BAT e la Fondazione S.E.C.A. celebrano il 4 Novembre: a Palazzo Lodispoto le uniformi dell'Arma Dall'1 al 9 novembre un'esposizione di divise storiche, cimeli e la "Lettera 22 Tricolore"
Controlli straordinari dei Carabinieri a Trani e Bisceglie: denunce, patenti ritirate e segnalazioni per droga Controlli straordinari dei Carabinieri a Trani e Bisceglie: denunce, patenti ritirate e segnalazioni per droga Cinque giovani segnalati, due denunce e numerosi controlli su persone, veicoli ed esercizi commerciali
Tragedia a Trani: 38enne trovato senza vita in un B&B Tragedia a Trani: 38enne trovato senza vita in un B&B In corso gli accertamenti dei Carabinieri
Inseguimento nella notte a Trani, fuggono alla vista dei Carabinieri: uno fermato, l’altro ricercato Inseguimento nella notte a Trani, fuggono alla vista dei Carabinieri: uno fermato, l’altro ricercato Le ricerche si estendono in tutto il nord barese, coinvolti anche pronto soccorso e presidi ospedalieri
Operazione "Long Vehicle": fra gli arrestati anche un 55enne di Trani Operazione "Long Vehicle": fra gli arrestati anche un 55enne di Trani Operazione dei Carabinieri, quattro arresti: colpita un'organizzazione criminale specializzata in rapine agli autotrasportatori
Assalti e sequestri ai TIR, fine ad un incubo: da stamani vasta operazione dei Carabinieri Attualità Assalti e sequestri ai TIR, fine ad un incubo: da stamani vasta operazione dei Carabinieri Eseguite 6 misure cautelari su richiesta della Procura di Trani
Giovanni Vurchio (PD): "Le Elezioni Regionali, il crocevia per il futuro di Andria e della BAT "
3 novembre 2025 Giovanni Vurchio (PD): "Le Elezioni Regionali, il crocevia per il futuro di Andria e della BAT"
Trani, Pap-test day gratuito: l'iniziativa del Distretto 5 e della LILT
3 novembre 2025 Trani, Pap-test day gratuito: l'iniziativa del Distretto 5 e della LILT
"L'Infame Legge ": il processo di Trani del 1890
3 novembre 2025 "L'Infame Legge": il processo di Trani del 1890
Antonio Decaro a Trani, interviene all'avvio della campagna di Mino Di Lernia (AVS)
2 novembre 2025 Antonio Decaro a Trani, interviene all'avvio della campagna di Mino Di Lernia (AVS)
È un Trani da sogno, Moscelli: «Contenti dei record. Tifosi? Per noi è un motivo d’orgoglio»
2 novembre 2025 È un Trani da sogno, Moscelli: «Contenti dei record. Tifosi? Per noi è un motivo d’orgoglio»
Adriatica Trani: prestazione di forza e coralità, netto 3-0 contro Noha Volley & Sport
2 novembre 2025 Adriatica Trani: prestazione di forza e coralità, netto 3-0 contro Noha Volley & Sport
Trani in raccoglimento: Onore ai caduti e ai difensori della Patria al Civico Cimitero
2 novembre 2025 Trani in raccoglimento: Onore ai caduti e ai difensori della Patria al Civico Cimitero
"Rispettiamo Trani " in allarme: Capitaneria intima al Comune intervento urgente per rischio crollo al muraglione
2 novembre 2025 "Rispettiamo Trani" in allarme: Capitaneria intima al Comune intervento urgente per rischio crollo al muraglione
Trani, 2 novembre: tra onore ai caduti e fede, il giorno del ricordo e della memoria collettiva
2 novembre 2025 Trani, 2 novembre: tra onore ai caduti e fede, il giorno del ricordo e della memoria collettiva
Assistenza ai gravissimi: l'Amministrazione Comunale di Trani liquida € 42.000,00 per il “Sostegno Familiare”
2 novembre 2025 Assistenza ai gravissimi: l'Amministrazione Comunale di Trani liquida € 42.000,00 per il “Sostegno Familiare”
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.