Red 3.0, il 23 agosto scade il termine per presentare progetti di presa in carico

In questo percorso, gli ETS potranno avere il ruolo di "facilitatori di processo" al fine di migliorare il livello di interconnessione tra i diversi servizi della PA e le istituzioni pubbliche e private (scuole, enti di formazione, servizi per il lavoro, servizi e strutture, etc.) coinvolte nel complessivo percorso di inclusione sociale e presa in carico della Misura ReD.

Si ricorda che le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all'Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie a mezzo PEC, all'indirizzo dirigente.udp@cert.comune.trani.bt.it, entro le ore 12 di lunedì 23.

Nella sezione Avvisi del portale istituzionale sono disponibili l'avviso e la relativa modulistica.

C'è ancora tempo fino alle ore 12 di lunedì 23 agosto per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli Enti del Terzo Settore che vogliano supportare l'Ambito Territoriale di Trani Bisceglie nella presa in carico dei beneficiari ReD e dei loro nuclei familiari.