Referendum del 12 giugno, Di Leo (Lega): "Come verranno individuati gli scrutatori?"

Il 12 giugno prossimo gli elettori verranno chiamati alle urne, quelli tranesi solo per partecipare al referendum sui temi della Giustizia. "Vedo che altri comuni hanno pubblicato avvisi pubblici per la individuazione di scrutatori per le elezioni per l'anno 2022 - scrive in una nota il consigliere comunale Giovanni DI Leo - comprese quelle referendarie, comunicando la data del sorteggio pubblico tra coloro che sono iscritti presso il Centro Territoriale per l'Impiego o studenti che non svolgono alcuna attività lavorativa retribuita, previa domanda di iscrizione all'Albo Comunale degli scrutatori. A Trani non vi è traccia di tutto ciò. Vuoi vedere che si procederà con individuazione degli scrutatori senza sorteggio?"