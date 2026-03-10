Comune di Trani
Referendum: uffici anagrafe, tributi e stato civile chiusi lunedì 23

La comunicazione del Comune

Trani - martedì 10 marzo 2026
Si rende noto che in concomitanza delle consultazioni elettorali l'ufficio tributi, l'ufficio anagrafe (ad eccezione delle carte d'identità) e l'ufficio di stato civile (ad eccezione delle dichiarazioni di nascita e di morte) resteranno chiusi al pubblico nella giornata di lunedi' 23 marzo 2026.

Gli uffici saranno aperti al pubblico nella giornata di mercoledi' 25 marzo 2026
