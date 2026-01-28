Refezione scolastica, ampliate le agevolazioni tariffarie

Il Dirigente del Settore Servizi Socio-Culturali, Sport Turismo e Risorse Umane del Comune di Trani informa le famiglie che usufruiscono del servizio di refezione scolastica che, a decorrere dall'1 gennaio 2026, sono in vigore le nuove tariffe approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 5/12/2025.Al fine di supportare concretamente le famiglie, l'Amministrazione Comunale ha previsto un ampliamento delle agevolazioni tariffarie, riducendo l'impatto dei costi complessivi sulle quote spettanti alle famiglie.L'aggiornamento ISEE è necessario anche se la propria situazione economica non ha subito modifiche rispetto all'attestazione 2025. Per l'applicazione delle tariffe agevolate sarà necessario essere in regola con i pagamenti precedenti e presentare l'attestazione ISEE 2026 entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2026 prioritariamente a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it oppure consegnarlo presso l'Ufficio Protocollo del Palazzo di Città dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e il giovedì dalle 16:00 alle 18:00 corredato della dichiarazione allegata al presente avviso e comunque disponibile presso gli uffici preposti.Decorsi i termini, in assenza di una nuova attestazione ISEE valida, verrà applicata automaticamente la fascia di contribuzione massima con decorrenza dall'1 marzo 2026.A tutti coloro che entro i termini stabiliti avranno comunicato l'attestazione aggiornata, indipendentemente dalla data di rilascio della stessa, sarà applicato il ricalcolo del costo del pasto con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2026.Per coloro che non avranno ottemperato all'aggiornamento entro il termine del 28 febbraio 2026 sarà applicato l'importo massimo del costo pasto pari ad € 4,80 fino alla presentazione dell'attestazione ISEE 2026.Si informano altresì le famiglie che usufruiscono del servizio di refezione scolastica che, oltre al MAV, da oggi è possibile effettuare i pagamenti del servizio anche tramite il Sistema pagoPA