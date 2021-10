Refezione scolastica, si parte l'11 ottobre

«Questa mattina si è tenuta la riunione sull'avvio del servizio di refezione scolastica previsto per lunedì 11 ottobre. Con i referenti mensa e dirigenti scolastici, AMIU s.p.a. e l'azienda Pastore abbiamo trattato tutti gli aspetti organizzativi interni e quelli in capo all'Ente locale». A riferirlo è l'assessore all'istruzione, Francesca Zitoli.



«In merito al servizio di raccolta rifiuti (organico, plastica e indifferenziato), lo stesso sarà a cura di AMIU s.p.a. che provvederà ad effettuarlo nella fascia oraria compresa tra le 14.30 e le 16.30, in linea con l'organizzazione interna delle scuole; i punti vendita convenzionati per le ricariche dei buoni pasto sono le tabaccherie "D'Azzeo Francesco" in via Andria, 86/88, "Di Cugno Francesco" in viale de Gemmis n. 54 e "Quaranta Lorenzo" in corso Italia n. 48; ogni circolo didattico, in base alle specifiche esigenze e spazi interni, ha suddiviso gli studenti e le studentesse in uno o più turni con più locali adibiti ad ospitare il servizio mensa; le singole istituzioni scolastiche trasmetteranno all'ufficio comunale Pubblica Istruzione gli elenchi definitivi degli studenti e delle studentesse che usufruiranno del servizio, ed entro il 12 ottobre la modulistica per il perfezionamento dell'iscrizione al servizio (ISEE); per i casi di comprovata indigenza, le istituzioni scolastiche sono invitate a formalizzarle all'ente locale al fine di adottare ufficiali e concordati interventi con gli uffici preposti e con il dirigente dell'area servizi sociali e pubblica istruzione».