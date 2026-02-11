Relazioni autentiche tra finzione e realtà, se ne discuterà in Biblioteca

Serena Amoruso, psicologa e psicoterapeuta, che approfondirà le dinamiche emotive e relazionali alla base dei legami affettivi;

Lucia Cariati, referente per bullismo e cyberbullismo del Liceo "De Sanctis", che offrirà una lettura educativa e preventiva dei comportamenti relazionali a rischio;

Gianni De Iuliis, docente di filosofia del Liceo "Vecchi", che proporrà una riflessione filosofica sul concetto di relazione, identità e scelta.

Giovedì 12 febbraio 2026, ore 17.30 è organizzato, in Biblioteca Comunale "G.Bovio", un incontro tematico che sarà un confronto attuale e stimolante sul tema delle relazioni affettive sane, ispirato all'immaginario narrativo di TEAM CONRAD VS TEAM JEREMIAH. SEGNALI DI BENESSERE AFFETTIVO E STRUMENTI PER COSTRUIRE RELAZIONI AUTENTICHE, diventa occasione di riflessione e dialogo su emozioni, consapevolezza e benessere relazionale.L'incontro promosso dall'Amministrazione comunale in collaborazione con l'Associazione AGAVE, intende offrire strumenti concreti per riconoscere i segnali di benessere (e di disagio) nelle relazioni affettive, promuovendo modelli relazionali autentici, rispettosi e fondati sull'ascolto reciproco, con particolare attenzione al mondo degli adolescenti e dei giovani.Dopo i saluti istituzionali, interverranno:L'iniziativa si propone come uno spazio di confronto aperto, capace di unire linguaggi diversi – psicologico, educativo e filosofico – per favorire una maggiore consapevolezza affettiva e relazionale. Un'occasione preziosa per interrogarsi su cosa significhi oggi costruire relazioni sane, libere e autentiche.