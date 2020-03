Religione, cultura e tradizioni: al via "Festività on air"

2 foto "Festività on air"

Parte da questo giovedì: "Festività on air", ideata dal gestore della stessa pagina e sito web Luigi Natale, per passare il tempo assieme in questa emergenza sanitaria. «L'iniziativa - ha spiegato - sarà realizzata durante tutto il periodo della quarantena, ma molto probabilmente al termine di essa il progetto sarà allargato e diventerà una vera e propria trasmissione condotta via streaming. Sarà un'occasione per confrontarci con diversi ospiti, membri dei comitati, sacerdoti, seminaristi, confratelli, gestori di siti e pagine web, e inoltre sarà un momento di crescita, di scoperta e soprattutto di formazione non soltanto religiosa ma anche culturale in quanto analizzeremo le nostre feste e le nostre tradizioni che molto spesso vengono dimenticate o spesso non sono nemmeno conosciute».Il primo appuntamento è fissato per giovedì 2 aprile, alle ore 19:30, presso il Canale Instagram festivitaetradizioni (qui il link https://Instagram.com/festivitaetradizioni?igshid=my3m4j95awus). Ad intervenire saranno Antonio Di Gaetano, gestore della prima Feste a Trani dal 19 Aprile 2010 e Responsabile del Coro Parrocchiale S.Francesco D'Assisi (Trani) e Alfredo Cavalieri, che attualmente vive l'esperienza di praticantato tecnico.Gli ospiti saranno svelati di volta in volta ogni lunedì alle ore 18:00 presso i canali social di Festività e Tradizioni Tranesi. Inoltre sarà possibile rivedere in prèmiere la replica della diretta ogni domenica alle ore 19:00.«Sono tempi difficili - ha concluso Natale - in cui siamo chiamati a restare in casa per non gravare la nostra salute. Per questo ancora una volta rivolgo a tutti un appello: restate in casa e solo così questo tremendo periodo passerà! Vi aspettiamo Giovedì 2 aprile in diretta! Buona quarantena!».