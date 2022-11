"Religioni e diritti umani": lunedì in Biblioteca una riflessione su questo cammino comune

Un momento sicuramente difficile quello che la società sta vivendo, adattandosi alla armonizzazione di diverse culture e religioni ma anche soprattutto alla dispersione di valori come il rispetto reciproco e la dignità dell'uomo. In aderenza ai principi su cui è fondata l'azione dei club per l'Unesco in tutto il mondo, il club per l'Unesco di Trani ha organizzato un momento di riflessione che si svolgerà lunedì 28 alle ore 17.30 in biblioteca comunale circa il cammino comune di religioni e dei diritti umani invitando a relazionare personalità di alto livello accademico e professionale.Saranno presenti infatti, introdotti dalla presidente Savi di Lernia, Ia professoressa Carmela Ventrella, ordinaria di Diritto canonico ed ecclesiastico dell'Università degli Studi di Bari, che a partire dal Concilio Vaticano II, fondamentale frontiera del dialogo tra le religioni, approfondirà il delicato tema dei rapporti proprio tra professioni di Fede diverse; il professor Furio Aharon Biagini, docente di storia dell'ebraismo presso l'Università del Salento, che illustrerà come siano considerati diritti e doveri nella legge ebraica ; il dottor Massimo Abdallah Cozzolini, segretario generale della confederazione islamica italiana, che si soffermerà proprio sul delicato tema della dignità umana in relazione alla fede professata.Di altissimo profilo, oltre i relatori, anche il moderatore, il professor Andrea Lovato di Trani, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'università di Bari.