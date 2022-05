Riabilitazione psichiatrica in carcere, presentati i progetti in biblioteca

Nei giorni scorsi, nella biblioteca comunale, c'è stata la presentazione dei progetti di riabilitazione psichiatrica realizzati presso il carcere maschile e il carcere femminile di Trani nel corso del 2020-2021 e la presentazione del progetto "Spazio Cielo" che si svilupperà nel 2022. Inoltre è stato proiettato il corto "Viva!", realizzato a conclusione di un progetto di riabilitazione psichiatrica della Asl Bt condotto in collaborazione con l'ente EPASSS all'interno del carcere femminile di Trani: all'incontro era presenti due detenute, protagoniste del corto."Cogito, ergo sum. Chi sono io? Una donna che cammina perché finché si cammina si va avanti. Non sono nessuno ma si può diventare qualcuno con l'impegno. La luce noi dobbiamo catturarla. Il dolore fa parte della vita. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Non so cosa sarà del dopo. La mia ultima spiaggia non l'ho ancora raggiunta. Mi rimane il desiderio di tante bracciate. Il silenzio è la mia forma di sopravvivenza. Non mi pentirò mai delle parole che non ho detto". Con le parole di Lucia che aprono il corto "Viva" si vuole raccontare il senso di un "lavoro" nelle carceri di Trani che si compone di tante anime: quelle delle istituzioni che credono nel potere della riabilitazione, degli operatori che non smettono mai di farsi domande, dei detenuti che costruiscono giorno dopo giorno il loro personale "dopo".La Asl, gli Istituti Penitenziari, il Comune, il Dipartimento di Salute Mentale, l'EPASS ci mettono competenza e organizzazione, le detenute ci hanno messo la loro capacità di mettersi in discussione. "Viva" è un omaggio ai loro desideri di bracciate libere.All'incontro è stato infine sottoscritto un protocollo di intesa per la costituzione di un tavolo tecnico.​ L'obiettivo del tavolo tecnico è quello sviluppare programmi tesi al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti psichiatrici in esecuzione di pena anche​ attraverso la creazione di opportunità lavorative.​