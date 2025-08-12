Giardino Telesio: finalmente un polmone verde nella zona sud di Trani. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Attualità

Riapre il Giardino Telesio: finalmente un polmone verde nella zona sud di Trani

Un tesoro ottocentesco restituito alla città dopo un attento restauro conservativo: sarà aperto tutti i giorni

Trani - martedì 12 agosto 2025 9.59
Trani celebra un evento atteso e significativo: l'11 agosto è stato riaperto al pubblico il Giardino Telesio, un'area verde storica che torna a essere un punto di riferimento per la comunità. I lavori, finanziati con fondi regionali dedicati ai giardini storici, hanno riportato all'antico splendore questo gioiello ottocentesco, offrendo alla città un nuovo spazio di socialità e bellezza. Alla riapertura era presente il Sindaco Amedeo Bottaro: "Non è una inaugurazione ma è una riapertura di uno spazio che abbiamo voluto rendere fruibile alla comunità in questa parte della città dove mancava un polmone verde."

Soddisfazione anche per Cecilia Di Lernia che è stata parte attiva finalizzata alla apertura degli spazi forte della sua delega assessorile alla "Cura dei luoghi e degli spazi pubblici" ha definito Il Telesio un Giardino Culturale dalle grandi potenzialità: "Porto a termine un lavoro grazie al finanziamento a fondo perduto della Regione Puglia intercettato dal dott. Santorsola quando era Consigliere Regionale. L'allocazione di ogni pietra e di ogni essenza arborea qui è stata pre_autorizzata dalla Sovrintendenza, il finanziamento era finalizzato solo per il ripristino del giardino così com'era. Altri spazi legati alla sala da The, al bellissimo porticato colonnato ed alle stalle di Telesio, sono stati perimetrati per ragioni di sicurezza nell'intento di poter intercettare finanziamenti ad hoc per il loro restauro"

"Il restauro degli spazi esterni, curati dalla ditta Nicola Di Ciommo di Trani – ha detto il Sindaco Bottaro - hanno avuto un carattere prettamente conservativo, l'obiettivo era preservare l'assetto originale del giardino, vincolato architettonicamente dal 1982. L'intervento si è concentrato principalmente sul consolidamento del muro di cinta e della torre che si affaccia su via Pozzo Piano, oltre che sul ripristino dei cordoli che delimitano le aiuole".

Il Giardino Telesio, che all'interno registra la presenza di specie vegetali di notevole importanza estetica, come arbusti di Pittosporo, rampicanti di Bougainville a e una decina di alberelli di Melograno. con i suoi oltre 6.000 metri quadrati è diviso in tre zone distinte:
  • Un ingresso accogliente, con alberi secolari di Leccio e Cipresso.
  • Un'area con frutteto e agrumeto lungo il muro di cinta occidentale.
  • Un giardino vero e proprio, strutturato secondo lo stile misto ottocentesco, con viali serpeggianti che richiamano i giardini all'inglese.
La riapertura del Giardino Telesio è un valore aggiunto per la comunità tranese, in particolare per la zona sud della città, che ora può contare su un'area verde di grande pregio e accessibilità. L'auspicio è che i cittadini si prendano cura di questo spazio, come sottolineato anche durante l'inaugurazione, affinché rimanga un luogo di incontro e relax per tutti. È presente un sistema di videosorveglianza h.24:00 - Il giardino è visitabile tutti i giorni, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, offrendo un'oasi di pace e natura nel cuore di Trani.
