La Città di Trani riapre al pubblico il "Giardino Telesio", lavori coclusi

Conclusi i lavori, lunedì 11 agosto alle ore 17.30 è in programma la riapertura definitiva del giardino Telesio. Finanziato con fondi regionali, nell'ambito di un bando dedicato ai giardini storici, il giardino potrà essere visitato tutti i giorni, dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30. L'area verde, sottoposta a vincolo architettonico dal 1982, ha mantenuto l'attuale fisionomia.L'intervento, eseguito dalla ditta Nicola Di Ciommo di Trani, è stato di tipo conservativo: è stato effettuato un importante lavoro di consolidamento e risanamento del muro di cinta che si affaccia su via Pozzo Piano e della torre insistente. All'interno invece sono stati ripristinati i cordoli a delimitazione delle aiuole che accolgono il prestigioso impianto arboreo del giardino (superficie di oltre 6000 metri quadrati) e che ha conservato specie di notevole importanza e valore.L'area del giardino Telesio può essere divisa, indicativamente, in tre zone: l'ingresso con alberi secolari di Leccio (Quercus ilex) e Cipresso (Cupressus sempervirens); l'area prospiciente il muro di cinta del lato ovest con frutteto e agrumeto; il giardino vero e proprio con vari alberi ed arbusti, molti dei quali di pregevole valore estetico ed ornamentale. Sono presenti, inoltre, alcuni arbusti di Pittosporo (Pittosporum tobira), rampicanti (Bouganvillea) ed una decina di alberelli di Melograno (Punica granatum) distribuiti lungo il muro di cinta del lato est. L'area verde all'interno della recinzione è strutturata secondo lo stile misto, tipico dell'ottocento, in cui viali serpeggianti danno l'idea di un'area boschiva all'inglese.L'intervento riporta alla luce, senza stravolgimenti, lo splendore del complesso arboreo e permetterà alla comunità locale di vivere in piena accessibilità un'area verde che, in special modo per la zona sud della città, costituirà una vera ricchezza territoriale. All'inaugurazione di lunedì alle ore 17.30 interverrà il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro.