Villa Telesio
Villa Telesio
Attualità

La Città di Trani riapre al pubblico il "Giardino Telesio", lavori coclusi

Lunedì 11 agosto alle ore 17.30 è in programma la riapertura definitiva del Giardino Telesio.

Trani - venerdì 8 agosto 2025 13.00 Comunicato Stampa
Conclusi i lavori, lunedì 11 agosto alle ore 17.30 è in programma la riapertura definitiva del giardino Telesio. Finanziato con fondi regionali, nell'ambito di un bando dedicato ai giardini storici, il giardino potrà essere visitato tutti i giorni, dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30. L'area verde, sottoposta a vincolo architettonico dal 1982, ha mantenuto l'attuale fisionomia.

L'intervento, eseguito dalla ditta Nicola Di Ciommo di Trani, è stato di tipo conservativo: è stato effettuato un importante lavoro di consolidamento e risanamento del muro di cinta che si affaccia su via Pozzo Piano e della torre insistente. All'interno invece sono stati ripristinati i cordoli a delimitazione delle aiuole che accolgono il prestigioso impianto arboreo del giardino (superficie di oltre 6000 metri quadrati) e che ha conservato specie di notevole importanza e valore.

L'area del giardino Telesio può essere divisa, indicativamente, in tre zone: l'ingresso con alberi secolari di Leccio (Quercus ilex) e Cipresso (Cupressus sempervirens); l'area prospiciente il muro di cinta del lato ovest con frutteto e agrumeto; il giardino vero e proprio con vari alberi ed arbusti, molti dei quali di pregevole valore estetico ed ornamentale. Sono presenti, inoltre, alcuni arbusti di Pittosporo (Pittosporum tobira), rampicanti (Bouganvillea) ed una decina di alberelli di Melograno (Punica granatum) distribuiti lungo il muro di cinta del lato est. L'area verde all'interno della recinzione è strutturata secondo lo stile misto, tipico dell'ottocento, in cui viali serpeggianti danno l'idea di un'area boschiva all'inglese.

L'intervento riporta alla luce, senza stravolgimenti, lo splendore del complesso arboreo e permetterà alla comunità locale di vivere in piena accessibilità un'area verde che, in special modo per la zona sud della città, costituirà una vera ricchezza territoriale. All'inaugurazione di lunedì alle ore 17.30 interverrà il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro.
  • Giardino Telesio
Altri contenuti a tema
Giardino Telesio: nuova vita per la villa settecentesca Vita di città Giardino Telesio: nuova vita per la villa settecentesca Vinta dall'Edilizia Di Ciommo la gara per lo svolgimento di lavori di restauro 
Giardini di Villa Telesio, porte aperte oggi e martedì 1 maggio Vita di città Giardini di Villa Telesio, porte aperte oggi e martedì 1 maggio Dopo il boom di turisti delle scorse settimane, sarà fruibile fino alle 19
Villa Telesio, si rinnova l'apertura nel weekend Eventi e cultura Villa Telesio, si rinnova l'apertura nel weekend Oggi e domani cancelli aperti mattina e pomeriggio
Villa Telesio, in 5mila hanno visitato l'isola verde di Pozzo Piano Vita di città Villa Telesio, in 5mila hanno visitato l'isola verde di Pozzo Piano Nel weekend boom di turisti anche al Polo museale e Palazzo Beltrani
Giornate Fai di primavera, a Trani si apre nel weekend Villa Telesio Vita di città Giornate Fai di primavera, a Trani si apre nel weekend Villa Telesio Oggi l'amministrazione presenterà il progetto di riqualificazione del giardino
Parco di villa Telesio, tutta la soddisfazione del comitato di quartiere Associazioni Parco di villa Telesio, tutta la soddisfazione del comitato di quartiere La nostra pazienza è stata premiata, può rappresentare un "polmone verde"
Dalla Pennsylvania a Trani per visitare la tomba del nonno Vita di città Dalla Pennsylvania a Trani per visitare la tomba del nonno Un viaggio d’oltreoceano per la famiglia Holstein alla ricerca delle "origini" italiane
Giardino Telesio, la denuncia parte dal giovane Norberto Soldano Vita di città Giardino Telesio, la denuncia parte dal giovane Norberto Soldano Il coordinatore di FuturDem: «Solo la politica del fare potrà placare l’ira dei cittadini»
Torna da oggi la Settimana Medievale a Trani: il programma
8 agosto 2025 Torna da oggi la Settimana Medievale a Trani: il programma
Trani, il cimitero e la nuova gestione
8 agosto 2025 Trani, il cimitero e la nuova gestione
Avviso AMIU S.p.A. Trani sulla raccolta rifiuti a Ferragosto
8 agosto 2025 Avviso AMIU S.p.A. Trani sulla raccolta rifiuti a Ferragosto
Orizzonti for Africa: da Trani a Zanzibar per aiutare chi vive in povertà
8 agosto 2025 Orizzonti for Africa: da Trani a Zanzibar per aiutare chi vive in povertà
“Ottanta. Buon Compleanno Ivan”: l’omaggio di Filippo a Ivan Graziani
8 agosto 2025 “Ottanta. Buon Compleanno Ivan”: l’omaggio di Filippo a Ivan Graziani
Il Trani Classic Festival presenta il talento di Leonardo Colafelice e Cristina Di Lecce
8 agosto 2025 Il Trani Classic Festival presenta il talento di Leonardo Colafelice e Cristina Di Lecce
Fondazione S.E.C.A. – Polo Museale di Trani: aperture straordinarie della Pinacoteca Diocesana
8 agosto 2025 Fondazione S.E.C.A. – Polo Museale di Trani: aperture straordinarie della Pinacoteca Diocesana
Palazzo delle Arti Beltrani chiude per tre giorni in segno di lutto per la scomparsa del grande fotografo Gianni Berengo Gardin
8 agosto 2025 Palazzo delle Arti Beltrani chiude per tre giorni in segno di lutto per la scomparsa del grande fotografo Gianni Berengo Gardin
Rinnovato il protocollo d'intesa tra Uiepe e Comune di Trani
8 agosto 2025 Rinnovato il protocollo d'intesa tra Uiepe e Comune di Trani
29
La videosorveglianza della Città di Trani funziona: le prime salate sanzioni
7 agosto 2025 La videosorveglianza della Città di Trani funziona: le prime salate sanzioni
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.