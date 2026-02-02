Primo riconoscimento a Trani per due alberi monumentali

Con determina del dirigente della sezione "Gestione Sostenibile e tutela delle Risorse Forestali e Naturali" della Regione Puglia numero 84 del 26 gennaio scorso, è stato preso atto del parere positivo espresso dalla commissione regionale "Alberi Monumentali" per l'inserimento di 2 alberi presenti nell'area urbana del Comune di Trani nell'elenco degli "Alberi monumentali della Regione Puglia". Nello specifico, si tratta di un insieme omogeneo di 2 lecci (Quercus ilex, L.) e di un terebinto (Pistacia terebinthus, L.) situati all'interno del giardino Telesio, riconosciuti monumentali per età, dimensioni, forma e portamento, rarità botanica (terebinto) e architettura vegetale (lecci), secondo i criteri di monumentalità definiti dal decreto ministeriale 23/10/2014.Rigettata, invece, l'istanza di riconoscimento di monumentalità per il carrubo di Via Duchessa d'Andria. Il passaggio successivo è l'inserimento dei due alberi nell'elenco degli Alberi Monumentali d'Italia, gestito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.