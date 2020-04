Riaprono alcune attività commerciali e aumentano i controlli: oggi 8 diffide

3 foto Polizia locale

In base al nuovo DPCM del 10 aprile, da oggi hanno riaperto anche a Trani alcune attività commerciali tra cui cartolerie, librerie e negozi di vestiti per bambini e neonati. Questa mattina agenti della Polizia locale (settore Annona) e agenti del Commissariato di Polizia di Stato (settore controlli amministrativi) hanno effettuato controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Otto delle dodici attività sottoposte a controllo sono state diffidate. Sono state identificate, cioè, alcune irregolarità che le attività dovranno correggere entro domani. Qualora non lo facessero, gli agenti provvederanno con la chiusura obbligatoria.Intanto, il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha firmato un'ordinanza sindacale (la 21/2020) con cui si determina la prosecuzione degli effetti delle precedenti ordinanze sindacali firmate durante l'emergenza covid fino alla data del 3 maggio. Il provvedimento riguarda la chiusura del cimitero, la chiusura della villa comunale, di villa Bini, della darsena comunale, della lega navale, della biblioteca comunale, del centro polivalente per anziani di villa Guastamacchia, delle palestre scolastiche, del palazzetto dello sport, della tensostruttura di via Superga, dello stadio comunale e di ogni altro impianto sportivo di quartiere, dell'info point di piazza Trieste, la chiusura dell'accesso al pubblico di negozi di cibi e bevande con apparecchi automatici self service h 24, il divieto di esposizione della merce al di fuori degli esercizi commerciali, la riduzione del servizio di trasporto pubblico locale.