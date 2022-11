Riattivata oggi a Trani una sezione primavera per minori di 2 e 3 anni

Dopo nove anni di assenza, è stata riattivata oggi una sezione primavera per i minori di 2 e 3 anni residenti nel Comune di Trani.Il servizio, a cura del settore Pubblica Istruzione, parte con 12 giovanissimi utenti, a fronte delle 19 istanze pervenute per i 18 posti previsti, motivo per il quale resta ancora aperta la possibilità per i nuclei familiari tranesi interessati di presentare domanda di iscrizione alla sezione ubicata presso il Secondo circolo didattico Monsignor Petronelli (plesso Cezza) in virtù di convenzione stipulata il 30 settembre scorso.Il servizio, come da specifico avviso, è del tutto gratuito per le famiglie, bensì è finanziato dal contributo a valere sul fondo regionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni (D.Lgs. 65/2017) e da risorse del bilancio comunale.