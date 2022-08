Ricorso al Consiglio di Stato per poter investire Barletta come unico capoluogo di provincia

«A Barletta, a quanto pare, ci sarebbe chi è in procinto di presentare un ricorso al Consiglio di Stato per poter investire la città di Barletta come unico capoluogo di provincia destituendo così Trani e Andria. Se Trani non mantiene alta la guardia rischiamo di perdere oltre che l'ospedale e l'archivio di stato, anche il titolo di co-capoluogo della sesta provincia»: lo afferma il membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia, Raimondo Lima riprendendo un articolo apparso su leggi qui ).«Invito - aggiunge - chi ha ruoli istituzionali ad intervenire, smorzare queste velleità e indurre a più miti consigli chi pensa di poter prevaricare ciò che la legge ha oramai istituito da anni evitando altresì inutili battaglie campanilistiche che danneggiano l'immagine dell'intero territorio».