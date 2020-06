Rientro a settembre a scuola? Il futuro è molto nebuloso

Il ministro Azzollina ha annunciato che a settembre si rientrerà a scuola in presenza. Bene. Ci sono ancora molte incognite sul tavolo. Ad esempio, come saranno gestiti i mezzi di trasporto ( autobus scolastico in primis) perché si possano rispettare le distanze tra i ragazzi? Di solito li abbiamo sempre visti stracarichi e, nonostante gli eventuali ingressi scaglionati nelle scuole, non riusciamo davvero ad immaginare come vedranno rivisti gli spazi negli autobus.Stesso discorso nelle scuole. Siamo a giugno e credo si debba pensare a trovare soluzioni ( chiedo in primis ai nostri amministratori) perché le scuole non formino classi numerose ( ormai un obbligo per far rispettare le distanze) è riescano ad ottenere nuovi spazi perché senza di quelli non possiamo nemmeno cominciare a ragionare. Non sono considerazioni premature, credetemi. Settembre è dietro l'angolo ed il nuovo Decreto Scuola ( ieri prima approvazione alla Camera), tra i vari provvedimenti, consegna nelle mani dei sindaci poteri commissariali per velocizzare i lavori di edilizia scolastica, necessari per quanto detto sopra. La sensazione che vorrei evitare di avere è che le varie scuole si debbano risolvere le grane da sole.Ho evidenziato il riferimento all'incarico commissariale dei sindaci, perché i vari pesciolini slinguanti social ( che poi fanno più danni che favori al sindaco), non comincino a frignare dicendo che il sindaco non ha competenze o responsabilità sulle scuole. Visto che a settembre si vota vorrei prevenire leccate, informazioni errate o scaricabarile vari.