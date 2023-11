Rifacimento di piazza Re Manfredi a Trani, posti auto nell'area ex Angelini e a ridosso di Porta Vassalla

Le rassicurazioni verbali del Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, circa la massima attenzione a non creare problemi alle attività giudiziarie del Tribunale di Trani e agli operatori della giustizia che lo frequentano, in occasione degli imminenti lavori di rifacimento della pavimentazione di piazza Re Manfredi, sono state accolte con soddisfazione da parte dei vertici dello stesso Palazzo di Giustizia tranese e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Francesco Logrieco.Era stato proprio quest'ultimo a sollevare la questione, raccogliendo le preoccupazioni dell'Avvocatura tranese in seguito alle notizie riportate dalla stampa circa l'attuazione del progetto "Pinqua" che avrebbe portato, tra le altre cose, alla completa ri-pavimentazione di piazza Re Manfredi con l'eliminazione dell'asfalto e l'impiego di basolato di pietra che, di conseguenza, avrebbe inibito completamente la fruibilità alle centinaia di auto che ogni giorno utilizzano quello slargo in prossimità degli uffici giudiziari.Ebbene, il Sindaco Amedeo Bottaro, partecipando ad un incontro della Conferenza Permanente degli Uffici giudiziari del Circondario di Trani, ha rassicurato tutti sui tempi, sugli obiettivi di questo intervento di riqualificazione urbana e sul rispetto delle necessità logistiche del Tribunale, ed in particolare dell'Avvocatura.Nel merito, l'avvocato Bottaro ha annunciato che per l'avvio dei lavori è necessario attendere ancora il progetto definitivo dell'opera che non sarà consegnato prima di 90 giorni. Progetto che, ovviamente, dovrà anche tener conto della rifunzionalizzazione di Palazzo Carcano con l'attuale piano sterrato che sarà trasformato in piazza a servizio del nuovo ingresso principale dello stesso edificio giudiziario. Solo quando il progetto sarà stato presentato si potranno avere tempi certi sulla esecuzione dei lavori.Il Sindaco ha poi aggiunto che, in ogni caso, saranno tenute in debita considerazione le necessità degli operatori e fruitori di Palazzo Torres e pertanto, prima di procedere allo stop del parcheggio in piazza Re Manfredi, che in ogni caso non sarà completamente interdetta alla circolazione dei mezzi, si provvederà alla sistemazione di un'area parcheggi dove presto sarà demolita l'ex Distilleria Angelini e all'utilizzo dell'area di Porta Vassalla proprio a servizio degli operatori della giustizia.Viste, inoltre le perplessità del Presidente Vicario del Tribunale di Trani, dott. Giuseppe Rana e del Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Francesco Logrieco, circa la tempistica e la congruità dei posti auto disponibili al termine dei lavori, lo stesso Sindaco si è fatto garante del fatto di trasmettere il progetto definitivo alla stessa Conferenza Permanente per le valutazioni di loro spettanza, attivandosi nel frattempo anche per rafforzare il piano del trasporto urbano riguardante sia il centro storico che il suo collegamento con la stazione ferroviaria. A tal proposito il Sindaco ha annunciato di aver avviato una ricerca di tutti i finanziamenti regionali, statali e comunitari per ottenere mezzi elettrici utili per questo obiettivo.Il Presidente Logrieco, ha ribadito al Sindaco che l'Avvocatura tranese seguirà con estrema attenzione l'evolversi della situazione e lo stato di avanzamento dei lavori.