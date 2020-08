Rifiuti abbandonati in piazza Plebiscito nella Trani bella a metà

3 foto Rifiuti in piazza Plebiscito

Si vivrà pure bene e avrà l'etichetta di città turistica. Sarà pure una Perla e resta il vanto dell'antica gloria e del passato blasonato. Ma certo inciviltà dei tranesi è sempre purtroppo direttamente proporzionale a tutti gli elementi sopra citati. Un nostro lettore ci segnala, inviandoci tanto di foto, la cattiva abitudine, "ogni giorno, col sole o con la pioggia, d'estate e d'inverno", di abbandonare in piena piazza Plebiscito, nei pressi dell'Amet e della Villa comunale, questo cumulo di rifiuti: cartoni, plastica, materiale vario. Una cattiva abitudine che non fa onore a tutte le cartoline da Trani che vari cittadini e amministratori confezionano periodicamente, in po' per conto proprio, un po' spendendo anche soldi nostri ( vedi redazionali, comparsate televisive a macchia di leopardo e svariate "marchette").A che pro spendere soldi e inneggiare a questa bellezza a metà, quando poi dobbiamo incocciare contro tali immagini o piazza Gradenico bombardata o via dei Finanzieri senza servizi ( accoglierebbe gli autobus turistico, appunto...) e con retina e brecciolina sempiterne? A voi lettori e cittadini le risposte inerenti una Trani che fra inciviltà dei tranesi e indolenza degli amministratori, resta sempre bella a metà. Per non parlare della mancata valorizzazione delle risorse interne e titolate e qualificate per quel che riguarda la diffusione turistica. Ma per quello vedo che ultimamente ci si è affidati ai blogger o, meglio ancora agli influencer che magari vengono a prendere uno spritz al Porto. Con foto servizi d'ordinanza. La Bella a metà campa sempre sui ricordi, sulla Lampara ( oggi distrutta) e sugli slogan dei politici da 4 soldi: "Questa è la mia città. Ti amo."