Rifiuti abbandonati sulla Trani-Corato, interviene la Provincia

Sento il dovere di ringraziare il Presidente della Provincia BAT avv. Bernardo Lodispoto per aver provveduto tempestivamente alla pulizia e bonifica della piazzola di sosta sulla sp12 (ex sp238) Trani - Corato, in territorio tranese, a seguito della diligente segnalazione trasmessa alla Provincia BAT alcuni giorni fa da parte di un cittadino tranese, la quale risultava essere completamente stracolma di immondizia.Devo stigmatizzare, tuttavia, il grave e perdurante malcostume dell'abbandono dei rifiuti, fenomeno che negli ultimi mesi si è notevolmente accentuato nelle periferie della nostra città, ivi compresi tratturi di campagna e strade ad alto flusso veicolare come la Trani-Corato. Dopo poche ore dalla bonifica, purtroppo, la piazzola è stata nuovamente invasa da rifiuti degli incivili, vergogna delle nostre collettività. Bisogna reprimere queste nefandezze.Occorrono pertanto maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine, e l'utilizzo di numerose fototrappole per sanzionare pesantemente coloro che abbandonano rifiuti.Devo sottolineare che Il Presidente della Provincia Lodispoto, nel giro di poche ore, è nuovamente intervenuto, disponendo la bonifica della stessa piazzola, per la seconda volta in pochi giorni, ed ha convenuto sulla necessità di trovare una soluzione definitiva anche attraverso l'installazione di fototrappole.Intanto, nella prossima settimana, sarà effettuata una nuova ed ulteriore pulizia a cura della Provincia.