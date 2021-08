Rifiuti e sporcizia dopo la notte di San Lorenzo

Amiu in azione dalle prime ore di questa mattina per ripulire la litoranea

Come al solito non sono mancati episodi d'inciviltà: in molti hanno deciso anche di banchettare in riva al mare e poi abbandonare i rifiuti tra la sabbia, con scenari analoghi un po' dappertutto ma in particolar modo nelle spiagge di Colonna e Seconda Spiaggia dove si sono verificati i maggiori affollamenti. Dalle prime ore di questa mattina gli operatori Amiu stanno provvedendo a ripulire l'intero tratto di costa prima che le spiagge vengano nuovamente riempite dai bagnanti.

Cumuli di rifiuti abbandonati sugli arenili ma anche sulle panchine e muraletti del lungomare: è questo il risveglio di Trani all'indomani della notte di San Lorenzo. Ieri sera, complici le temperature torride di questi giorni, tantissimi giovani e famiglie si sono riversati in spiaggia per godere non tanto del cielo stellato a causa delle nuvole ma soprattutto di qualche ora di spensieratezza e compagnia.