Rifiuti in via Torrente Antico: dopo la denuncia nessun intervento

Inutile aggiungere che la situazione, è evidente, sia stata completamente ignorata dalla amministrazione: da un'analisi delle fotografie risulta che a rifiuti "vecchi" se ne siano aggiunti di nuovi.



C'è ancora una volta da domandarsi il perché di questa incuria , dovuta sì alla inciviltà di alcuni cittadini, sempre troppi, ma soprattutto da uno stato di abbandono in cui si lasciano troppe zone della città, non importa che esse siano in centro o in periferia: tutte hanno la dignità di essere curate, pulite, vigilate, protette.



La galleria fotografica che pubblichiamo è ancora più "ricca" di quella pubblicata già: eh questo è un dispiacere profondo non solo per i residenti ma per l'intera comunità tranese.

Sembra che la denuncia pubblicata su Traniviva meno di 2 settimane fa, anziché stimolare a interventi di bonifica e a dissuadere definitivamente quanti hanno versato impunemente i propri rifiuti di ogni tipo su via Torrente antico, abbia al contrario stimolato a fare ancora di più. Peggio, precisamente.Sembra quasi che le immagini pubblicate abbiano dato il suggerimento agli scaricatori abusivi di spazzatura di infierire su un luogo già notevolmente deturpato, come le nuove immagini che pubblichiamo confermano. "È inammissibile, indecente, vergognoso", riferiscono i residenti della zona: arrivano a buttare sacchi della spazzatura anche all'interno delle proprietà private.