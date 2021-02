“Riforma del fisco, approccio giusto di Draghi. Ora la semplificazione”

"L'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani – sottolinea il Presidente Antonello Soldani – guarda con grande attenzione al nascente governo Draghi che dopo il via libera da Senato e Camera è atteso da sfide epocali per la "Ricostruzione del Paese".Ed i territori non possono essere esclusi o marginalizzati in tale processo. La presenza dei commercialisti proprio al fianco delle imprese locali costituisce l'ossatura portante del nostro sistema economico. Ed anche noi attendiamo da anni riforme che snelliscano e semplifichino il sistema fiscale e rendano più agevole anche il nostro compito che diventa ogni giorno più complesso, al limite della insostenibilità.Abbiamo dimostrato in questi anni di poter fungere da interlocutore affidabile per il fisco italiano e per le imprese, aiutandole ad orientarsi nella giungla di leggi e provvedimenti fiscali. Ora è arrivato il tempo della semplificazione. Non possiamo permetterci di perdere neanche un minuto".Serve semplificare e serve una riforma organica e di lungo periodo.