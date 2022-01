Riforma del processo civile: il dott. Gaetano Labianca nel team della ministra Cartabia

Un importante riconoscimento per un giudice del Tribunale di Trani: il dott. Gaetano Labianca è stato infatti chiamato a far parte del team di 73 esperti, tra professori universitari, magistrati e avvocati, individuati dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, che insieme ai tecnici dell'Ufficio legislativo e a quelli del Gabinetto della Ministra dovranno tradurre i criteri di delega, già approvati dal Parlamento, in modifiche del Codice civile, di Procedura civile e delle leggi collegate.Cartabia, com'è noto, da poche ore ha firmato il decreto di costituzione dei 7 gruppi di lavoro che provvederanno alla elaborazione degli schemi di decreto legislativo per l'attuazione della Legge 26 novembre 2021, n. 206, recante: "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile", gruppi lavoreranno in autonomia, "ciascuno incaricato della elaborazione degli schemi di decreto legislativo, relativi a ciascun settore inciso dalla riforma". Si tratta di una delle riforme indicate tra gli obiettivi del Pnrr.Il dott. Gaetano Labianca farà parte del primo gruppo di lavoro, competente in materia di procedure di mediazione e negoziazione assistita, nonché in materia di arbitrato.