Riparato il tombino sprofondato su via Barletta

Detto, fatto! Questa mattina la pericolosa buca causata da un tombino sprofondato a ridosso della rotonda di via Barletta è stata riparata. L'Amministrazione già nei giorni scorsi aveva provveduto a transennare il tombino onde evitare che automobili e motocicli potessero prenderlo in pieno ma poi più nulla era stato fatto. Questa mattina, dopo la segnalazione apparsa su Traniviva, gli operai hanno provveduto a richiudere il tombino con le grate fissate con il cemento e porre così in sicurezza il tratto di strada che ora non è più motivo di pericolo per coloro che vi transitano.