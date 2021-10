Ripartono i lavori nella pinetina di via Andria, Ferrante: «Sarà consegnata quanto prima»

Social Video 50 secondi Ripartono i lavori nella pinetina di via Andria

Sarà un autunno di lavori pubblici a Trani. L'Amministrazione Bottaro serra le file: dopo la semina (un lungo elenco di finanziamenti ottenuti) è legittimamente ora della raccolta, a partire dal completamento di alcune opere non ancora completate. L'indicazione del capo del governo cittadino è stata chiara. E così questa mattina sono ripresi i lavori nella pinetina di via Andria, fermi per una serie di criticità che hanno determinato la necessità di modificare in alcune parti il progetto originario. Correttivi apportati con una perizia di variante e operai di nuovo in azione per cercare di completare l'intervento nel più breve tempo possibile e senza ulteriori rallentamenti.Sul posto, questa mattina, l'assessore ai lavori pubblici e vice sindaco, Fabrizio Ferrante: "Possiamo finalmente annunciare la ripresa delle attività nella pinetina. Ci sono stati degli inconvenienti tecnici su cui era necessario intervenire con delle modifiche a tutela della sicurezza dei cittadini e che ora abbiamo superato. La nuova piazza del quartiere sarà consegnata quanto prima ed è solo l'inizio: nelle prossime settimane riprenderanno le attività in diversi altri cantieri".